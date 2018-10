Kasatkina vence compatriota Pavlyuchenkova e está nas semifinais em Moscou

No duelo entre compatriotas, pela Kremlin Cup, as donas da casa, #40 Anastasia Pavlyuchenkova e #14 Daria Kasatkina, se enfrentaram valendo uma vaga nas semifinais do WTA Premier de Moscou. Melhor para a jovem de 21 anos que venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h25 de jogo.

Como vem se repetido durante a semana, o jogo foi de muitos erros das duas jogadoras. No primeiro set, muito equilíbrio, principalmente, pela quantidade de quebras de serviço. Pavlyuchenkova, campeã do torneio em 2014, quebrou o serviço da adversária duas vezes seguidas, no terceiro e quinto games. Entretanto, também foi quebrada duas vezes seguidas no quarto e sexto games.

A oportunidade de vitória do set ficou clara para Kasatkina que, mesmo com baixo aproveitamento de pontos tanto em seu primeiro, quanto no segundo serviço, conseguiu quebrar Pavlyuchenkova no oitavo e décimo games para fechar o set em 6/4.

No segundo set, Pavlyuchenkova quebrou o serviço de Kasatkina logo no primeiro game. Apesar disso, sucumbiu diante da agressividade da número 14 do mundo, que aproveitou muito bem seu primeiro serviço, quebrou duas vezes o serviço da adversária e fechou o set em 6/3.

Kasatkina é a única esperança russa no torneio. A jovem jogadora tem bom desempenho jogando em casa, alcançando a semifinal em 2015, quando tinha apenas 18 anos, e a final em 2017, quando perdeu para Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

O próximo desafio de Kasatkina é contra a britânica #44 Johanna Konta, que bateu a bielorrussa #31 Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6(2).