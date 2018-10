Gulbis não dá chances e vence Shapovalov em Estocolmo 

Velho conhecido dos admiradores de tênis, o letão #145 Ernests Gulbis aprontou no ATP 250 de Estocolmo, na Suécia. Após classificar-se para o torneio através do qualifying, o ex-top 10 eliminou o canadense #30 Denis Shapovalov com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h18 de partida.

Foto: Divulgação/Intrum Stockholm Open

Em um dia inspirado, Gulbis quebrou o saque do adversário logo no terceiro game e abriu 3/1 no placar. Sacando muito bem, o letão resistiu aos poderosos golpes de Shapovalov, salvou dois break points no sexto game e manteve a vantagem. Visivelmente incomodado com as chances desperdiçadas, o canadense cometeu muitos erros e foi quebrado novamente. Sacando para o set, Gulbis conseguiu belas jogadas e fechou em 6/2.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Shapovalov subiu o nível, passou a errar menos e aplicou belos winners. Gulbis, por sua vez, manteve a consistência e não deixou o canadense se impor. Após muitos games disputados, veio o break crucial. Contando com erros não forçados do jovem tenista do Canadá, o veterano ex-top 10 obteve a quebra de saque e fez 5/4 no marcador. Fazendo valer seu ótimo primeiro serviço, decretou o triunfo por 6/4.

Nas quartas de final do Intrum Stockholm Open, Gulbis enfrentará o norte-americano #18 Jack Sock, que passou pelo sueco #135 Elias Ymer por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 6/3.