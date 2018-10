Kasatkina aproveita fator casa, vence Konta e está na final em Moscou

Aproveitando bem a presença da torcida, a russa #14 Daria Kasatkina garantiu presença na final do WTA Premier de Moscou, ao bater a britânica #44 Johanna Konta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h33 de jogo.

A jovem de 21 anos, conseguiu impor seu ritmo de jogo e, apesar de muitos erros, conseguiu ser mais eficiente do que a adversária. No primeiro set, Kasatkina teve 8 break points contra si e conseguiu salvar 7, além de ter cometido 4 duplas faltas, o que poderia ter lhe custado a vitória no set. Entretanto, com o seu já conhecido ritmo agressivo, conseguiu encurralar Johanna Konta e venceu o primeiro set por 6/4, obtendo 63% de pontos em seu primeiro serviço.

No segundo set, Konta começou quebrando Kasatkina e pareceu disposta a buscar o empate, mas não foi o que ocorreu. No game seguinte, Kasatkina conseguiu devolver a quebra e empatou em 1/1, conseguindo mais uma quebra no quarto game, possibilitando o 3/1. Com um afiado primeiro serviço, conseguindo 88% de pontos, a anfitriã fechou o segundo set em 6/3 e avançou à final.

Essa é a segunda final de Kasatkina em Moscou, repetindo o feito do ano passado, onde perdeu a final para a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Na final, Kasatkina enfrenta a surpreendente tunisiana #104 Ons Jabeur, que bateu a letona #11 Anastasija Sevastova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3; 3/6 e 6/3.

Kasatkina busca seu segundo título a nível WTA, após conquistar Charleston em 2017, e pode voltar ao top 10 em caso de vitória. Já Jabeur busca seu primeiro título de WTA, tendo até aqui, apenas em nível ITF. Se conquistar a vitória, a tunisiana pode alcançar seu melhor ranking da carreira, aproximando-se do top 50. A partida acontecerá neste sábado (20), às 7h no horário de Brasília.