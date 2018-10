Em duelo de gerações opostas, Tsitsipas derruba Kohlschreiber e vai às semis em Estocolmo 

Enfrentando um adversário experiente, o grego #16 Stefanos Tsitsipas demonstrou não sentir a pressão e bateu o alemão #35 Philipp Kohlschreiber em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (4), em 1h35 de partida. Com o resultado, o jovem tenista garantiu vaga nas semifinais do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.

Consistente nas trocas de bola, Tsitsipas não demorou muito para conseguir a quebra de saque, logo no quarto game. Jogando em alto nível, o grego abriu 4/1 no placar. Com ótimo aproveitamento em seus games de serviço, o grego não deixou Kohlschreiber reagir e fechou o primeiro set em 6/3.

Buscando empatar o duelo, o veterano alemão voltou mais sólido e forçando o oponente ao erro. Com um break no segundo game, abriu 5/2 e pareceu encaminhar a parcial. Porém, quando sacou para o set, viu o grego crescer, devolver a quebra e deixar o marcador em 5 a 5. O equilíbrio prevaleceu nos games seguintes e a decisão foi para o tie-break. Se impondo, Tsitsipas conseguiu ótimas jogadas e ficou em vantagem desde o início. Fazendo valer a mini quebra obtida, fechou em 7/6 (7-4) com mais um grande saque.

Seu próximo oponente no Intrum Stockholm Open será o italiano #14 Fabio Fognini, que contou com a desistência do sul-coreano #27 Hyeon Chung quando liderava o placar por 7/5 e 2/1. Esse será o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito.