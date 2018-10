Tsitsipas elimina Fognini e busca seu primeiro título em Estocolmo

Ainda em busca de seu primeiro título na carreira aos 20 anos, Stefanos Tsitsipas marcha mais um passo. Neste sábado (20), o grego triunfou sobre Fabio Fognini, da Itália, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h16 de duração de partida pelas semifinais do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.

Será a terceira final de ATP para Tsitsipas, a segunda na quadra dura. Anteriormente, ele havia avançado à final do ATP 500 de Barcelona, na Espanha, e do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Em ambas, o grego caiu para Rafael Nadal em sets diretos, tendo alcançado, em Estocolmo, sua primeira chance de conquistar um ATP 250, seu melhor resultado na carreira, possuindo duas semifinais (Estoril e Antuérpia).

Na partida, Tsitsipas conseguiu mostrar um alto nível de jogo, principalmente em seu serviço, essencial para a partida na quadra coberta. Com 75% de primeiro saque, ele venceu 74% dos pontos com ele e 56% com o segundo serviço, além de ter salvado todos os quatro break points obtidos por Fognini e convertido três em dez oportunidades.

Em entrevista, o grego admitiu que a chave para a partida foi a paciência: "Fognini, no começo, estava jogando muito agressivo, e o começo foi bastante difícil, e eu tive de me manter paciente nos rallies. Foi como consegui a vitória hoje". Em comentário sobre o seu adversário, Tsitsipas não poupou elogios: "ele é um jogador que está no top 20 há muitos anos. Venceu vários títulos e está tendo um ano fantástico. Essa vitória tem muito valor pra mim".

Na final, o grego enfrentará Ernests Gulbis, da Letônia, para conquistar seu primeiro título da vida. O letão veio do qualifying e eliminou três cabeças-de-chave na chave principal, incluindo o top 10 John Isner. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional.