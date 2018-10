Monfils dá show contra Schwartzman e avança à decisão em Antuérpia

Na manhã deste sábado (20), o showman francês #38 Gaël Monfils alcançou mais uma final na sua carreira, a segunda do ano. O cabeça de chave número dois do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica, derrotou o argentino #17 Diego Schwartzman por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20. Monfils agora buscar fechar um ano complicado com seu primeiro troféu desde janeiro, quando venceu Rublev no Qatar.

O primeiro set foi bem tranquilo com vantagem para Monfils, a diferença sendo a quebra nos segundo e sexto games quando o francês quebrou o saque do pupilo de Juan Ignacio Chela. O francês jogou com sua maior agressividade do fundo e suas jogadas mirabolantes aproveitando 68% dos seus pontos nos games de serviço e sendo letal nos momentos decisivos vencendo por 6/3, em 33 minutos de uma primeira parcial.

Mais relaxado e com muitos erros de um rival irritado e perdido em quadra, o francês de 32 anos conseguiu dar mais um show, sendo decisivo de novo no fundo e abusou de seus aces (10 no total) com 82% de precisão nos seus primeiros serviços no segundo set, se impondo diante de Schwartzman. A maior potência e o maior talento em uma séria de grand willies ajudaram à aumentar mais ainda a confiança de Monfils nas jogadas e levar de forma mais tranquila o segundo set por 6/4, em 45 minutos de set, encerrando assim a batalha entre os dois em pouco menos de 1h20.

Na final do European Open, Monfils enfrentará o sul-africano naturalizado britânico, #15 Kyle Edmund, que busca seu primeiro título na carreira e venceu nas semifinais o francês #28 Richard Gasquet por dois sets a zero.