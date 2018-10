Khachanov supera Medvedev em duelo de russos e segue à decisão em Moscou

<p style="text-align: left;">Na tarde deste sábado (20), o gigante russo #26 <strong>Karen Khachanov</strong> venceu o duelo de russos nas semifinais do <strong>ATP 250 de Moscou</strong> e avançou à final. Khachanov derrubou o #21<strong> Daniil Medvedev</strong> por dois sets a um, com parciais de 6/1, 6(5)/7 e 6/3, em 1h49. O cabeça de chave número três vai agora em busca de seu terceiro título na carreira, o segundo em 2018.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Khachanov, a diferença sendo o quarto e sexto <em>games</em> da primeira parcial, quando o russo de 22 anos quebrou o saque de Medvedev. Khachanov jogou mais focado com os seus saques e direitas potentes, sendo mais fatal vencendo por 6/1, em 25 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Mais agressivo e forçando muitos erros no fundo contra o seu oponente, Medvedev, que foi formado por Patrick Mouratoglou, conseguiu ser mais agressivo e abusou da sua potente direita e saque no segundo set, fazendo Khachanov jogar muito recuado no fundo. O saque mais aberto e a variação de golpes ajudaram o cabeça de chave número dois a jogar e levar de forma mais precisa, vencendo o set por 7/6, sendo 7-5 no <em>tie break</em>, em 50 minutos de set, empatando assim o confronto e forçando um terceiro e decisivo set.</p> <p style="text-align: left;">O terceiro set seria bem disputado, mas com um Khachanov ultra motivado, com os seus oito aces disparados durante a partida e 100% nos <em>games</em> de saque. Assim, Karen quebrou o saque de seu rival no segundo game e encaminhou sua vitória rumo à final. O número 26 do mundo jogou mais tranquilo usando a vantagem obtida para definir e vencer o set por 6/3, em 34 minutos.</p> <p style="text-align: left;">Na decisão da <strong>Kremlin Cup</strong>, Khachanov, que tem dois títulos em duas finais, enfrentará o canhoto francês #49<strong> Adrian Mannarino</strong>, que perdeu as cinco finais de nível ATP que fez na carreira. Mannarino derrubou nas semis o italiano #46 Andreas Seppi por dois sets a zero, em 1h34 de embate.</p>