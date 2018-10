Gulbis supera início ruim, bate Isner e avança à final do ATP 250 de Estocolmo

Vindo do qualifying, o letão #145 Ernests Gulbis segue em uma semana iluminada no ATP 250 de Estocolmo, na Suécia. Neste sábado (20), o ex-top 10 venceu o norte-americano #10 John Isner por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/3 e 6/3, em 1h48 de partida. Com o resultado, classificou-se para a final do torneio, a sétima de sua carreira. Curiosamente, o tenista da Letônia triunfou em todas que disputou até aqui.

O jogo

Apesar de vir embalado com o ótimo desempenho apresentado durante a semana, Gulbis teve um início muito aquém. Cometendo erros bobos, foi quebrado duas vezes seguidas e, sem esboçar reação, viu o norte-americano abrir 5 a 0. Fazendo valer seu ótimo saque, Isner apenas confirmou seus games e fechou o set em 6/1.

O letão veio para a segunda parcial errando menos, mas sem perder a agressividade. Com uma quebra logo no segundo game, abriu 3 a 0 no placar. Salvando break points e valorizando seu 1º serviço, Gulbis resistiu à pressão de Isner e levou a vantagem até o final. Com um ace, fechou em 6/3 e empatou o duelo.

O set decisivo começou muito equilibrado. Servindo com eficiência, os tenistas ficaram em igualdade até o 3 a 3. Foi então que Gulbis elevou o nível e caminhou rumo a vitória. Sólido nas trocas de bola, o letão obteve o break no sétimo game, confirmou seu saque e fez 5 a 3. Lutando para se manter vivo no jogo, Isner não foi páreo para o adversário, que quebrou seu saque novamente e decretou a vitória por 6/3.

Na decisão do Intrum Stockholm Open, Gulbis enfrentará o grego #16 Stefanos Tsitsipas, que passou tranquilamente pelo italiano #14 Fabio Fognini em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/2.