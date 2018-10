Seguro, Edmund vence Gasquet e é finalista no ATP 250 da Antuérpia

Após contar com a desistência do bielorrusso Ilya Ivashka na fase anterior, o britânico #15 Kyle Edmund voltou às quadras e mostrou porque é o principal favorito no ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica. Em uma partida segura e precisa, o cabeça de chave número um derrotou o experiente francês #28 Richard Gasquet por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h17 de duelo.

Jogando um tênis agressivo, Edmund começou com tudo. Distribuindo winners do fundo da quadra, quebrou o saque do francês e, salvando três break points no game seguinte, abriu 3/0. O britânico ainda teve a oportunidade de obter outro break e fazer 5/1, mas não aproveitou. Mesmo assim, fez valer a vantagem no placar e, com um belo ace, fechou a parcial em 6/3.

Precisando reagir na partida, Gasquet voltou mais agressivo e tentando se impor nos pontos. Porém, em um game inspiradíssimo, Edmund conseguiu a quebra de saque e passou a liderar o marcador. Após chances de break desperdiçadas por ambos os lados, com direito a dois match points para o britânico, o set seguiu com uma única quebra. Sacando para a vitória no décimo game, o cabeça número um não sentiu a pressão e, com uma bola vencedora fantástica, fechou em 6/4.

Na final do European Open, seu oponente será o francês #38 Gael Monfils, que eliminou o argentino #17 Diego Schwartzman em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. Essa é a primeira vez que Edmund chega a uma final no circuito da ATP.