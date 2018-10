Pliskova estreia no WTA Finals com vitória convincente diante de Wozniacki

Pela primeira rodada do grupo branco do WTA Finals, em Singapura, a atual campeã, a#2 Caroline Wozniacki, acabou derrotada pela #5 Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h34 de jogo.

Aproveitando bem seu primeiro serviço, onde ganhou 78% dos pontos, Pliskova dominou as ações do primeiro set tanto ofensivamente, quanto defensivamente, onde salvou os quatro break points contrários. Eficiente em seu jogo, conseguiu fechar com parcial de 6/2.

No segundo set, o filme se repetiu. Começou o set quebrando o serviço da adversária logo no primeiro game e manteve-se intransponível, conseguindo grande êxito em seu segundo jogo. Salvando 10 break points durante toda a partida, Pliskova fechou o set em 6/4 e bateu a atual campeã do torneio por 2 sets a 0.

Ambas as jogadoras voltam à quadra na próxima terça-feira (23). Karolina Pliskova enfrenta a #6 Elina Svitolina, que também venceu na estreia. Derrotadas na primeira rodada, Caroline Wozniacki e #7 Petra Kvitova fazem jogo de vida ou morte.