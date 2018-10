Em grande jogo, Edmund supera Monfils e conquista primeiro título da carreira em Antuérpia

<p style="text-align: left;">Na manhã deste domingo (21), o promissor e jovem tenista britânico #15 <strong>Kyle Edmund</strong> garantiu seu primeiro título da carreira ao derrotar o <em>showman</em> francês #38 <strong>Gaël Monfils</strong> por dois sets a um com parciais de 3/6, 7/6(2) e 7/6(4). Com a vitória, Edmund faturou o <strong>ATP 250 da Antuérpia</strong> e coroado um ano de muita ascensão no ranking e se firmando como um postulante a um lugar no top 10. Com o título, Edmund volta ao #14, sua melhor posição na carreira, ultrapassando Fognini no ranking</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para Monfils, o diferencial sendo a quebra no segundo <em>game</em> da primeira parcial, quando o francês quebrou o saque de Edmund. Sob os olhares atentos de Mikael Tillström, o ex-top 10 foi pra cima com sua maior variação nos golpes, sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/3, em 32 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Voltando mais agressivo e forçando muitos erros de seu oponente, Edmund conseguiu ser mais agressivo e abusou demais da sua potente direita e saque no set, se impondo diante do tenista parisiense. A maior potência no saque e o maior talento à rede também ajudaram o britânico a jogar e levar de forma mais tranquila o segundo set por 7/6, sendo 7-2 no <em>tie break</em>, em 55 minutos de set, forçando um set decisivo.</p> <p style="text-align: left;">O terceiro set foi ainda mais disputado, mas com Edmund levando vantagem, o diferencial sendo os dois <em>mini breaks</em> no <em>tie break</em>, quando o jovem de 23 anos foi mais ao ataque e quebrou o saque de Monfils. Com isso, o número quinze do mundo jogou mais relaxado usando sempre a sua direita para definir e vencer o set por 7/6, sendo 7-4 no tie break, em 1h01, fechando o jogo após 2h28.</p> <p style="text-align: left;">O troféu do <strong>European Open</strong> foi o primeiro na carreira para Edmund, ex-supervisionado pelo ex-número britânico Greg Rusedski. Na primeira final, em abril, foi dominado na final em Marrakech contra Pablo Andújar.</p>