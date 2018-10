Svitolina inicia campanha no WTA Finals com primeira vitória contra Kvitova em quatro anos

<p style="text-align: left;">Neste domingo (21), no piso que que ajuda o seu estilo mais de contra-ataque, a #6 <strong>Elina Svitolina </strong>superou um confronto com muitos <em>rallies</em> e trocas de bola contra a tcheca #7<strong> Petra Kvitova</strong>, com duplo 6/3, em 1h30, na abertura do <strong>WTA Finals</strong>, em Singapura. Svitolina não vencia a rival desde 2014, primeiro confronto entre as tenistas, e vinha de cinco derrotas seguidas contra Kvitova.</p> <p style="text-align: left;">Svitolina mostrou muita força, foco e consistência para derrotar sua oponente nas quadras do WTA Finals em Singapura. Atual número seis do ranking, a ucraniana logo chegou jogando de forma agressiva e quebrando o primeiro game da partida, mas deixou Kvitova se recuperar de maneira rápida, deixando a tcheca quebrar logo em seguida para empatar o placar. Contando com muitos erros da rival, Elina se manteve focada e fez 5/3, quebrando novamente o saque da tcheca, fechando na sequencia a primeira parcial por 6/3.</p> <p style="text-align: left;">Kvitova, com muitos erros, não conseguiu se recuperar na partida. A tcheca tentou se manter na base do saque a saque até o 3/3. Porém com sete duplas faltas no jogo e uma quebra no saque, Svitolina não perdoou e fez 4/2 não deixando assim escapar sua vantagem, fechando o segundo set e o a partida por 6/3, após 50 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Na próxima rodada do <strong>Grupo Branco</strong>, Svitolina enfrentará <strong>Karolina Pliskova</strong>, que também venceu na estreia. Já Kvitova joga contra <strong>Caroline Wozniacki</strong>, ambos os jogos na terça-feira (23).</p>