Tsitsipas bate Gulbis, fatura título de Estocolmo e se torna primeiro grego campeão na ATP 

Vivendo um grande momento com apenas 20 anos, o grego #16 Stefanos Tsitsipas conquistou o primeiro título de sua carreira. Na decisão do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, o jovem venceu o experiente letão #145 Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h21 de partida. De quebra, quebrou a escrita e tornou-se o único tenista da Grécia a ser campeão no circuito de ATP.

Essa foi a terceira final do grego no ano de 2018. Nas outras duas oportunidades - no ATP 500 de Barcelona e no Masters 1000 de Toronto -, ficou com o vice. Ambas as derrotas foram para o espanhol Rafael Nadal.

Mesmo com o troféu no Intrum Stockholm Open, Tsitsipas seguirá na 16ª posição no ranking, mas diminuirá a distância para Fabio Fognini, 15º colocado. Gulbis, por sua vez, saltará 41 lugares, ficando em 104º. Vale lembrar que o letão, que já foi top 10 do mundo, disputou o torneio após passar pelo qualifying.

Tsitsipas começou o duelo sendo pressionado. Enfrentando um break point logo no primeiro game, viu que precisaria manter o bom nível de tênis que apresentou durante a semana para levantar o caneco. Os tenistas sacavam muito bem e o equilíbrio prevaleceu em quase todo o set. Porém, no décimo game, o grego aproveitou-se de erros do letão para conseguir a quebra crucial e fechar a parcial em 6/4.

Motivado, Tsitsipas era consistente e sólido do fundo da quadra. Buscando se impor e comandar os pontos, Gulbis era agressivo, mas cometia erros bobos. Após ambos confirmarem seus serviços até o 5/4, o momento decisivo do set veio novamente no décimo game. Sacando para manter-se vivo no jogo, o letão sentiu a pressão, foi quebrado de zero e viu o grego sagrar-se campeão em Estocolmo com outro 6/4.