Stephens supera Osaka em duelo de estreantes no WTA Finals

Na primeira partida do Grupo Vermelho do WTA Finals de 2018, em Singapura, Sloane Stephens garantiu o seu primeiro ponto na competição. Nesta segunda (22), a americana triunfou sobre Naomi Osaka, do Japão, por dois sets a um, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1 em 2h24 de partida pela primeira rodada da fase de grupos do campeonato.

Ambas as tenistas fazem sua primeira campanha em Singapura após suas melhores temporadas na carreira, com Osaka vencendo seu primeiro Slam e Stephens atingindo o top 3 pela primeira vez. Ainda, a americana pôde ampliar o H2H contra a japonesa para 2-0, além de vencer a 50° partida jogada na temporada.

No confronto entre as duas últimas campeãs do US Open, Stephens conseguiu se mostrar mais sólida, produzindo menos erros quando necessário. Ao todo, Osaka cometeu 46 erros não forçados (contra 31 da americana) e 27 winners (contra 19 de sua oponente), mas o mau desempenho no terceiro set — cinco winners e 16 erros da japonesa contra oito winners e cinco erros da americana — rendeu um confortável 6/1 para Stephens.

Na segunda rodada da fase de grupos, Sloane Stephens enfrentará a vencedora do confronto entre Kiki Bertens e Angelique Kerber, enquanto Naomi Osaka enfrentará a derrotada. A americana possui 1-0 no confronto direto contra a holandesa e 4-1 contra a alemã, enquanto a vencedora do US Open 2018 possui 1-0 contra Bertens e desvantagem de 3-1 contra a cabeça-de-chave número 1 de Singapura.