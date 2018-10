Bertens busca virada e larga no WTA Finals com vitória sobre Kerber

O Grupo Vermelho do WTA Finals conta com a estreia de três tenistas e de uma veteranas. A #8 Kiki Bertens, que primeira vez joga no torneio de simples, derrubou nesta segunda feira (22) a veterana e cabeça de chave um, Angelique Kerber, depois de uma incrível virada, em 2h02. Bertens venceu pelas parciais de 3/6, 6/3 e 6/4 e se junta a Sloane Stephens no topo do grupo.

Certamente favorita, Kerber começou a partida bem, forçando Bertens a ser mais agressiva do que o que lhe era previsto e, consequentemente, forçando-a a cometer mais erros do que o esperado. Com postura de campeã e com toda a experiência que tem em quadra, Kerber não demorou muito para tomar a primeira parcial como sua: 6/1, em 32 minutos.

Foi no segundo set, entretanto, que Bertens resolveu mostrar que seu ótimo recorde na temporada com tenistas top 10 não é por nada. A holandesa apresou-se em encontrar o bom ritmo e, sem muitas delongas, normalizou o placar, surpreendendo a todos: 6/3, em 39 minutos.

No terceiro e último set, Kerber não encontrou seu serviço. A alemã, que até então vinha demonstrando boa performance de saque, pareceu se acanhar; errou bolas em excesso, serviu mal, pontou pouco e como consequência pela queda de jogo, viu-se perder para a adversária estreante. Foram sete quebras seguidas para começar o game​, mas Bertens prevaleceu: 6/4, em 51 minutos.

Bertens fez cinco aces e cometeu doze dupla faltas durante a partida. Kerber não fez aces e cometeu três dupla faltas.

Na próxima rodada do torneio, Bertens enfrenta Sloane Stephens e Kerber enfrentará Naomi Osaka. No confronto direto, Bertens está na na desvantagem com a americana: 1 a 0. Kerber, porém, possui boa vantagem em cima da atual vencedora do Us Open, liderando por 3 a 1. Ambas as partidas acontecem na próxima quarta feira (22).