Coric vira contra Ramos Viñolas na estreia do ATP 500 de Viena

Na manhã desta segunda-feira (22), o jovem croata, #13 Borna Coric, buscou uma vitória complicada diante do canhoto espanhol #64 Albert Ramos Viñolas na estreia do ATP 500 de Viena. Coric fechou a partida em dois sets a um com parciais de 6(5)/7, 6/0 e 6/4. Com a vitória, o croata continua fechar um ano de muitas conquistas com mais um título importante e sonhando com uma vaga no ATP Finals.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Viñolas, o diferencial sendo as duas quebras no tie break da primeira parcial, quando o espanhol quebrou o saque de Coric. Sob os olhares de José Maria Diaz, o ex-top 20 jogou mais focado com o seu jogo mais regular de fundo, vencendo por 7/6, 7-5 no tie break, em 1h09.

Mais agressivo e forçando muitos erros na direita de seu oponente, Coric conseguiu ser mais agressivo e abusou da sua potente direita no fundo e do seu saque preciso no segundo set, acuando ARV. O saque mais preciso e o maior talento junto à rede também ajudaram Coric a jogar e levar de forma impecável o segundo set, vencendo por inquestionáveis 6/0 em 29 minutos, empatando assim o confronto.

No terceiro set, o jogo voltou a ficar bem disputado, mas com vantagem para um Coric inspirado, a diferença sendo o aproveitamento de seu saque, 72% dos pontos vencidos, facilitando a tarefa do croata nas devoluções dos games do espanhol. O número 13 do mundo, jogando mais tranquilo, usou e abusou da sua direita e de sua velocidade para definir e fechar o set por 6/4, em 55 minutos, fechando o embate após 2h37 de batalha.

Na próxima rodada do Erste Bank Open, Coric enfrentará o vencedor do confronto entre o veterano #34 Philipp Kohlschreiber e o atual campeão, #23 Lucas Pouille.