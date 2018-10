Cilic vence Shapovalov de forma convincente e estreia com pé direito na Basileia 

Vindo de duas eliminações precoces na gira asiática, o croata #6 Marin Cilic voltou a vencer em sua estreia no ATP 500 da Basileia, na Suíça. Enfrentando o perigoso canadense #29 Denis Shapovalov, o cabeça de chave número três do torneio triunfou em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h15 de partida.

Apesar dos últimos resultados nada animadores, Cilic entrou em quadra demonstrando confiança e se impondo. Com duas quebras em sequência, abriu 4/0 e encaminhou a vitória no set. Shapovalov chegou a devolver um dos breaks e encostou no placar, mas o croata fez valer a vantagem conquistada e, com um ótimo saque, fechou a parcial em 6/4.

Errático, o canadense de 19 anos pareceu sentir a derrota no set anterior e acabou sendo quebrado novamente no primeiro game. Sem esboçar reação, Shapovalov foi presa fácil no restante do jogo. Cilic obteve mais um break no sétimo game, fez 5/2 no marcador e, servindo para o duelo, fechou em 6/2 com mais um erro do adversário.

Na próxima rodada do Swiss Indoors Basel, o campeão em 2016 terá pela frente o qualifier romeno #93 Marius Copil, que bateu o norte-americano #59 Ryan Harrison por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6(8).