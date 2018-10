Praticamente aposentado, Melzer surpreende Raonic na primeira rodada em Viena

Na tarde desta segunda-feira (23),o ex-top 10 e atual #426 Jürgen Melzer conseguiu uma improvável vitória no seu último torneio ATP como simples na carreira. O wildcard surpreendeu o canadense #22 Milos Raonic por dois sets a zero, com parciais de 7/6(6) e 7/5, em 1h35, na abertura do ATP 500 de Viena.

Aos 37 anos, o ex-número oito do mundo já conquistou duas vezes o ATP 500 de Viena, em 2009 e 2010. Melzer venceu o segundo confronto em três jogos contra Raonic, e conquistou sua primeira vitória em torneios ATP em todo o ano.

O primeiro set foi bem equilibrado, com vantagem para Melzer, o diferencial sendo as quatro mini quebras no tie break da primeira parcial. O ex-top ten jogou mais focado com o seu jogo mais consistente de fundo, vencendo por 7/6, com 8-6 no tie break, em 51 minutos de primeiro set.

Mais agressivo e forçando muitos erros na esquerda de seu rival, Melzer conseguiu ser mais agressivo e abusou de seu toque junto à rede e do seu saque variado no segundo set, desestabilizando Raonic. O grande talento nos voleios ajudou o austríaco a jogar e levar de forma rápida o segundo set vencendo por 7/5, em 44 minutos, encerrando assim o confronto e fechando o jogo após 1h35 de disputa.

Na próxima rodada do Erste Bank Open, Melzer enfrentará o outro gigante sacador, o sul-africano #8 Kevin Anderson, que venceu o georgiano #24 Nikoloz Basilashvili por dois sets a um.