Alternando altos e baixos, Federer sua para vencer Krajinovic em seu debute na Basileia

Octacampeão e vencedor da edição do ano passado, o suíço #3 Roger Federer teve uma estreia complicada no ATP 500 da Basileia. Jogando diante de sua torcida, o cabeça de chave número um suou para bater o sérvio #35 Filip Krajinovic por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 2h10 de partida. Com o resultado, chegou a 11ª vitória seguida em território helvético - Federer levantou o caneco em 2015, não atuou em 2016 e voltou a conquistar o título em 2017.

Em um começo de jogo animador, o suíço conseguiu uma quebra e logo abriu vantagem no placar. Firme do fundo da quadra e contando com um adversário um tanto quanto acuado, Federer voltou a quebrar o serviço do sérvio e, com tranquilidade, fechou o primeiro set em 6/2.

Mantendo o ritmo, iniciou a segunda parcial com mais um break e abriu 2/0. Porém, o baixo aproveitamento com seu saque começou a fazer a diferença. Reagindo no duelo, Krajinovic fez quatro games seguidos, saindo de 1/3 para 5/3. Sacando para empatar a partida, viu Federer devolver uma das quebras e encostar no marcador. Entretanto, soube explorar as oscilações do suíço em seus games de saque, obteve novo break e fechou em 6/4.

O terceiro e decisivo set seguiu disputado, mas trouxe um Federer mais ativo e buscando dominar os pontos. Voltando a atuar em bem, o tenista da casa salvou quatro break points ao longo da parcial e quebrou o rival em duas oportunidades. Servindo em 5/2, fez um game ruim e perdeu uma das quebras, mas na segunda chance que teve de selar a vitória, não desperdiçou. Com um erro não forçado de Krajinovic, fechou em 6/4.

Nas oitavas de final do Swiss Indoors Basel, o veterano de 37 anos terá pela frente o alemão #52 Jan-Lennard Struff, que passou pelo australiano #36 John Millman em sets diretos, parciais de 7/6 (3) e 6/2. Nos três confrontos entre dois no circuito da ATP, Federer levou a melhor em todos.