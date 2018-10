Svitolina bate Pliskova e se aproxima de vaga às semis do WTA Finals

Depois de alguns meses ruins, a #7 Elina Svitolina está on fire no WTA Finals. Após vencer Kvitova com autoridade na estreia, a ucraniana bateu nesta terça-feira (23), a #8 Karolina Pliskova por dois sets a um, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3, em 1h56. Svitolina lidera o Grupo Branco de forma isolada e está muito perto de uma vaga às semifinais em Singapura.

Na primeira parcial, Svitolina foi muito bem nos pontos importantes para garantir a vitória. Salvou 8/8 break points, seis deles num longuíssimo terceiro game. Pliskova, que tinha salvou todos os 10 bps que teve na estreia contra Wozniacki, desta vez cedeu seu saque no sexto game, a única quebra do primeiro set, que teve 47 minutos, vencido pela ucraniana por 6/3.

Pliskova subiu o nível na segunda etapa e foi dominante. Teve 15 winners para três erros não-forçados, venceu 92% dos pontos no seu primeiro saque e converteu 2/2 de break points que teve. Svitolina, mesmo em um nível aceitável, pouco teve o que fazer, perdendo a parcial rapidamente: 6/2, em meia hora.

Mas, numa reviravolta que só o tênis proporciona, Svitolina se manteve firme e venceu os quatro games iniciais do set final para se colocar em controle da partida. A partir do sexto game, os nervos tomaram conta do jogo e quatro quebras de saque aconteceram. A ucraniana foi quebrada quando sacava para o jogo em 5/3, mas aproveitou seu terceiro match point no saque de Pliskova e garantiu a vitória com um 6/4, em 39 minutos.

Svitolina fez mais um jogo muito limpo, com 29 winners e 18 erros não-forçados. Pliskova também teve bons números: 33 bolas vencedoras, 28 erros. Nos aces, a ucraniana foi surpreendentemente superior: oito a seis.

Na quinta-feira (25), Pliskova abre as disputas contra Petra Kvitova, e se garante nas semis com uma vitória. Já Svitolina, que pega Caroline Wozniacki, precisa conseguir um set, ou contar com uma vitória de Kvitova no duelo de tchecas.