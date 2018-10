Thiem passa por Bemelmans em estreia complicada no ATP 500 de Viena

O austríaco #7 Dominic Thiem estreou com o pé direito no ATP 500 de Viena. O tenista da casa derrubou o qualifier belga, o #134 Ruben Bemelmans, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6(5), em 1h45 de partida. Em sua nona participação seguida no torneio da Áustria, Thiem busca o primeiro título diante de sua torcida - sua melhor participação até aqui foi em 2013, quando chegou às quartas de final.

O duelo começou disputado. Regular, Bemelmans resistia muito bem aos ótimos golpes de Thiem. O austríaco salvou dois break points ao longo do set, enquanto o belga teve de enfrentar triplo set point contra quando sacava no décimo game.

Após sair do buraco e confirmar seu serviço, Bemelmans voltou a ser pressionado pelo adversário no décimo segundo game, mas dessa vez acabou sucumbindo. Cometendo erros bobos, viu Thiem conseguir a quebra e fechar em 7/5.

O panorama se manteve na segunda parcial. Com bom aproveitamento no saque, os tenistas seguiam confirmando seus games. Sem nenhuma quebra, o set foi ser decidido no tie break. No sexto ponto, Thiem conseguiu belo backhand e obteve uma mini quebra. Porém, pouco depois, perdeu dois pontos seguidos e viu o adversário ficar em vantagem. O lá e cá no game desempate continuou e foi a vez do belga cometer erros, perdendo a liderança no marcador. Sacando com um match point a favor, o austríaco selou a vitória por 7/6 (7-5) após uma bela troca de bola.

O próximo oponente de Thiem no Erste Bank Open será o norte-americano #56 Sam Querrey, que derrotou o francês #113 Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.