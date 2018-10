Wozniacki supera Kvitova e deixa Grupo Branco do WTA Finals em aberto

O equilibrado Grupo Branco do WTA Finals teve dois grandes jogos nessa terça-feira (23). Além da vitória de Svitolina sobre Pliskova, a #3 Caroline Wozniacki bateu em três sets a tcheca #5 Petra Kvitova e se manteve com boas chances para avançar à sua defesa de título. A dinamarquesa venceu por 7/5, 3/6 e 6/2, em 2h17, em Singapura. O confronto direto entre ambas agora está em oito a seis em favor da tcheca.

Wozniacki começou a partida de forma consistente e seguiu assim até o último minuto. Atualmente vencedor do Australian Open, a dinamarquesa precisou encontrar uma forma de vender a adversária tcheca pela primeira vez na carreira e o fez de forma excepcional.

O primeiro ser mostrou a superioridade física da dinamarquesa, que precisou de quase uma hora para tomar a parcial como sua. Kvitova, que busca acionar o modo 'P3tra' logo venceu a segunda parcial, empatou o placar, empolgando seus fãs por conta de seu ótimo recorde em jogos de três sets. Mas Wozniacki dominou durante todo o tempo na terceira parcial, sem dar grandes chances para a tcheca.

Kvitova marcou o enorme número de 40 winners, um pouco mais que o dobro de Wozniacki, que ficou em 19. A tcheca, porém, cometeu também 40 erros não-forçados, Wozniacki cometeu apenas 14.

Além dos pontos, no serviço a tcheca também deixou a desejar: dois aces e três dupla faltas contra três aces de Wozniacki, que não cometeu dupla faltas.

Como próximo desafio, Kvitova tem a compatriota Karolina Pliskova, que tem uma vitória e um empate. Para conseguir classificar para a próxima fase, Kvitova precisa vencer em em sets diretos e ainda conta com o resultado do jogo de Caroline Wozniacki contra a líder do grupo, Elina Svitolina. As partidas acontecem na próxima quinta-feira (25).