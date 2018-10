Vice-campeão nos últimos dois anos, Tsonga cai para Querrey na primeira rodada em Viena

Na tarde desta terça-feira (23), o sacador americano, #56 Sam Querrey, que vive uma temporada de mais baixos do que altos, venceu o #113 Jo-Wilfried Tsonga por dois sets a um com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h25, na estreia do ATP 500 de Viena. O francês, que sofreu com várias lesões esse ano, foi vice-campeão nas últimas duas edições do torneio austríaco e vai despencar no ranking após essa derrota - deve cair de #113 para algo em torno de #252.

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para Querrey, a diferença sendo o oitavo game da primeira parcial, quando o americano de 31 anos quebrou o saque de Tsonga. Sob os olhares de Craig Boynton, o californiano jogou mais focado com o seu poderoso serviço, vencendo por 6/3, em rápidos 25 minutos de primeiro set.

Mais agressivo e contando com muitos erros não-forçados de seu rival, Tsonga conseguiu ser mais agressivo à rede e abusou da sua potente direita e saque no segundo set, acuando o estadunidense. O seu saque com mais no T e o maior talento junto à rede, ajudaram o francês a se recuperar na partida, vencendo o set por 6/3, em 29 minutos de set.

Com muita força no saque, Querrey voltou ao domínio no terceiro set, o diferencial sendo os 20 aces disparados durante o jogo, facilitando a atuação do gigante nas devoluções de saque em cima de Tsonga. O número 56 do mundo parecia muito determinado usando a sua direita e seu saque para vencer o set por outro 6/3, em 31 minutos.

Na segunda rodada do Erste Bank Open, Querrey enfrentará o tenista da casa, o cabeça de chave número um, Dominic Thiem, que venceu o qualifier #134 Ruben Bemelmans por dois sets a zero.