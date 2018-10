Zverev leva sustos, mas passa por Haase e avança às oitavas no ATP 500 da Basileia

Sem apresentar seu melhor nível de tênis, o alemão #5 Alexander Zverev suou a camisa para sagrar-se vencedor em sua estreia no ATP 500 da Basileia, na Suíça. Enfrentando o holandês #47 Robin Haase, o segundo principal favorito ao título precisou de 1h29 para triunfar em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/5.

Em um começo de jogo animador, Zverev quebrou o holandês logo no segundo game e chegou a ter 4/1 no placar. Oscilando e cometendo erros bobos, o alemão se complicou, perdeu o break de vantagem e viu o adversário empatar a parcial. Porém, no décimo game, se impôs com seus ótimos golpes do fundo da quadra, quebrou o serviço de Haase novamente e fechou em 6/4.

O holandês voltou para o segundo set jogando com inteligência e buscando explorar os erros do alemão. No terceiro game, Sascha precisou salvar quatro break points antes de confirmar seu saque e manter-se na frente. Motivado após o game disputadíssimo, Zverev quebrou o serviço de Haase logo depois e abriu 4/1. Servindo para a partida com 5/3 no marcador, fez um game muito ruim e foi quebrado.

Após empatar a parcial, o veterano holandês, assim como no primeiro set, sentiu a pressão e, no 12º game, voltou a sofrer o break. Com isso, o cabeça de chave número dois do torneio fechou em 7/5 e assegurou a vaga nas oitavas de final.

O próximo adversário de Sascha no Swiss Indoors Basel será o qualifier australiano #174 Alexei Popyrin. O jovem de 19 anos bateu o norte-americano #78 Mackenzie McDonald por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.