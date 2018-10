Stephens derrota Bertens e está quase nas semifinais do WTA Finals

Pela segunda rodada do Grupo Vermelho do WTA Finals, em Singapura, a #6 Sloane Stephens bateu a #9 Kiki Bertens por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(4), 2/6 e 6/3, em 2h22 de jogo. É a segunda vitória da americana no torneio, que lidera isoladamente a chave.

No primeiro set, Stephens chegou a abrir 3/1, mas após uma sequência de quebras de serviço, o set teve que ser decidido no tie break. Mais consistente e agressiva, a americana conseguiu abrir larga vantagem e fechou em 7/6 (4).

Já no segundo set, Bertens voltou decidida a lutar pela reação no jogo. Aproveitando seu segundo serviço, onde conseguiu 71% dos pontos, a holandesa não deu chances para Stephens, quebrou o serviço da adversária por quatro vezes e fechou o set em 6/2, levando a disputa para o set desempate.

No derradeiro set, Sloane aproveitou os erros de Bertens e foi mais imponente. Quebrando o serviço da holandesa por três vezes, Stephens conseguiu fechar o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1, ficando muito próxima das semifinais do torneio.

Pela última rodada da fase de grupos, Sloane Stephens enfrenta a alemã Angelique Kerber, e Kiki Bertens tenta a salvação no torneio enfrentando a japonesa Naomi Osaka. Os jogos acontecem na sexta-feira (26).