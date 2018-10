Qualifier Copil surpreende Cilic e vai às quartas na Basileia

Na tarde dessa quarta-feira (25), o qualifier #93 Marius Copil obteve a maior vitória da sua carreira. Pela segunda rodada do ATP 250 da Basileia, o romeno contou com uma atuação inspirada no saque e derrotou o #6 Marin Cilic por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 7/6(2), 1h51.

Contando o qualifyin round, Copil já venceu quatro partidas no Swiss Indoors Basel - além de Cilic, M. Zverev, Lajovic e Harrison, todos melhores ranqueados. Finalista este ano do seu primeiro ATP, em Sofia, o romeno já garantiu uma subida de 11 posições no ranking com a campanha até agora na Suíça - de #93 para #82 -, se aproximando de seu melhor lugar na carreira - #73.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Copil, a diferença sendo o 11º game da primeira parcial, quando o romeno conseguiu quebrar o serviço de Cilic. Sob os olhares de Andrei Pavel, o número 93 em simples jogou mais focado usando o seu potente saque e esquerda nos momentos decisivos vencendo por 7/5, em 48 minutos de primeiro set.

Mais tranquilo e forçando muitos erros não-forçados de Cilic, o romeno continuou ser mais agressivo no fundo de quadra e abusou mais ainda da suas esquerdas cheias de spin no segundo set. A maior consistência nos rallies de fundo de quadra e a maior precisão nos saques - 21 aces na partida e 90% de aproveitamento nos pontos com o primeiro serviço - ajudaram Copil a jogar de forma mais agressiva o segundo set vencendo por 7/6, com 7-2 no tie break, em 1h03 de set, encerrando assim um grande dia para o romeno.

Nas quartas na Basileia, Copil enfrentará o NextGen americano, #57 Taylor Fritz, que venceu o wildcard suíço #175 Henri Laaksonen, por dois sets a zero.