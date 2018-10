Pliskova vence Kvitova e é primeira classificada às semis do WTA Finals

Na edição do WTA Finals 2018 de Singapura, a #8 Karolina Pliskova se tornou a primeira jogadora a avançar às semifinais da competição. Nesta quinta-feira (25), a tcheca bateu sua compatriota #5 Petra Kvitova por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h22 de partida pela última rodada do Grupo Branco.

Com o resultado, Pliskova já defende seus pontos conquistados em 2017, onde parou nas semis, quando caiu para Wozniacki em sets diretos, além de vencer sua primeira partida contra Kvitova em todo o circuito, possuindo, anteriormente, três derrotas nos três encontros. Com essa vitória, Kvitova abandona o WTA Finals de 2018 não conseguindo ganhar nenhum embate, o que não acontecia desde 2014, com Eugenie Bouchard.

As estatísticas mostram que Pliskova foi a tenista mais consistente em quadra, mantendo-se focada por mais tempo que Kvitova, que cometeu 32 erros e 22 winners, contra seis bolas vencedoras e 17 erros não forçados da sua oponente. No serviço, ambas tiveram aproveitamentos medianos, com um ace e uma dupla falta de Pliskova e quatro aces e sete duplas faltas da tenista canhota.

Em entrevista após a partida, a ex-número um mundial se mostrou satisfeita com seu nível. "Me sinto bem. Estava bastante positiva até mesmo após a partida que eu perdi para a Svitolina. Acho que meu jogo está bom, sem motivos pra entrar em pânico ou me sentir mal sobre qualquer coisa. Meus golpes estão sólidos, então posso jogar em qualquer lugar".

Além de avançar às semis do torneio, Pliskova também consegue mais posições no ranking, avançando, nas atuais condições, ao sexto lugar na WTA. No entanto, ela está em briga direta contra Stephens e Svitolina por este posto, e, a depender das condições, pode terminar a temporada na quarta posição mundial.