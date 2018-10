Nishikori atropela Khachanov e avança em Viena

Em sua batalha pelo top 10 e pelo ATP Finals, o #11 Kei Nishikori se aproxima cada vez mais do título do ATP 500 de Viena, na Áustria. Nesta quinta-feira (25), o japonês eliminou com surpreendente facilidade o #19 Karen Khachanov, da Rússia, em sets diretos, com parciais de duplo 6/2, em apenas 1h04, de partida pelas oitavas do torneio austríaco.

Com o resultado, Nishikori conquista sua 38ª vitória na temporada, apenas duas atrás de seu adversário e se mantendo como o 13° tenista com mais conquistas em 2018, 11 atrás de Alexander Zverev, líder desta estatística. Além disso, ele chega pelas quartas de um torneio pela décima vez na temporada, podendo alcançar a vitória pela sexta vez. Na quadra dura, será a sétima partida nessa etapa.

O japonês se provou o tenista mais consistente apesar da agressividade constante de Khachanov, que marcou 13 winners e 20 erros não forçados ao longo dos 16 games da partida. Nishikori, em contrapartida, conseguiu 15 bolas vencedoras e também 15 erros não-forçados, conseguindo se manter o melhor tenista principalmente nos momentos mais cruciais. O ex-top cinco foi à rede 16 vezes, conquistando 14 pontos, além de não ter feito nenhuma dupla falta e dois aces.

No ranking oficial, Nishikori ainda pode conquistar vaga no top 10 ainda na semana de Viena, caso venha a conquistar o título. Com a derrota de Dimitrov para Kukushkin, o búlgaro ficará com 3335 pontos, enquanto o japonês, se conquistar o troféu na Áustria, terá 3410 pontos no ranking ATP. Na corrida para Londres, ele possui 3000 pontos, estando a 535 do oitavo colocado, Dominic Thiem.

Nas quartas de final do Erste Bank Open, Kei Nishikori terá como adversário o tenista da casa, #7 Dominic Thiem, ou o americano #56 Sam Querrey. O japonês possui retrospecto positivo contra ambos: 2-1 contra Thiem e 6-4 contra Querrey.