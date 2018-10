Svitolina bate Wozniacki, segue invicta em Singapura e se classifica para às semifinais

A ucraniana #7 Elina Svitolina continua sua fantástica trajetória no WTA Finals de Singapura. Nesta quinta-feira (25), a jogadora de 24 anos bateu a dinamarquesa #2 Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, em 2h37 de jogo e está nas semifinais do torneio.

Wozniacki até que começou bem o jogo, tentando um milagre pela classificação e aproveitou-se dos erros de Svitolina para impor seu jogo e conseguiu fechar o primeiro set em 7/5, principalmente pelo seu bom percentual de pontos no 1º serviço, além de se defender muito bem. A dinamarquesa só teve um break point e conseguiu salvá-lo, enquanto Svitolina teve 6 breaks e perdeu dois destes.

No segundo set, reação de Svitolina. Com um ótimo primeiro serviço, onde conseguiu 80% dos pontos, a ucraniana quebrou o serviço da adversária no terceiro e no 12º game do set, cruciais para garantir a vitória, apesar de também ter sido quebrada uma vez. Mesmo assim, devolveu o mesmo placar do primeiro set e fechou o segundo em 7/5, levando o jogo para o set desempate.

No último set, muito equilíbrio. Wozniacki esteve perto de conseguir a vitória, mas degringolou nos momentos decisivos, ao contrário de Svitolina. Enquanto Wozniacki forçou quatro break points, Svitolina conseguiu salvar todos. E dos dois que a ucraniana forçou, conseguiu executar um, no decisivo oitavo game, onde possibilitou que sacasse para o jogo. Resultado que veio, fechando o set em 6/3 e garantindo vaga nas semifinais.

Com a vitória, Elina Svitolina se junta à Karolina Pliskova nas semifinais e espera as definições do outro grupo, que jogam amanhã. Angelique Kerber enfrente Naomi Osaka e Sloane Stephens enfrenta Kiki Bertens.