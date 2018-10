Zverev faz o simples e bate qualifier Popyrin na Basileia

Depois de uma estreia repleta de oscilações, o alemão #5 Alexander Zverev voltou às quadras nesta quinta-feira (25) e mostrou um desempenho totalmente diferente. Em partida válida pelas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, o cabeça de chave número dois fez o necessário e derrotou o jovem qualifier #174 Alexei Popyrin em sets diretos, com duplo 6/4, em 1h10 de duelo.

Motivado com as vitórias conquistadas no torneio suíço ao longo da semana, Popyrin começou o jogo sacando muito bem e mostrando-se a vontade em quadra. Agressivo, conseguiu equilibrar grande parte do set. Porém, no nono game, Zverev elevou o nível e deixou claro porque é top 5 do mundo. Com uma belíssima devolução, quebrou o saque do australiano e, servindo para a parcial, fechou em 6/4 sem sustos.

Diferentemente do set anterior, o alemão obteve a quebra logo no terceiro game, após uma série de escolhas erradas do australiano. A partir daí, fez valer sua ótima porcentagem com seu primeiro serviço e não enfrentou um break point sequer. Zverev chegou a ter outra chance de quebra no quinto game, salva por Popyrin com uma bola vencedora de forehand. Administrando a vantagem no placar, Sascha aproveitou-se do break conquistado e, com um ace, fechou novamente em 6/4.

Nas quartas de final do Swiss Indoors Basel, Zverev enfrentará o espanhol #26 Roberto Bautista-Agut, que venceu o sérvio #49 Dusan Lajovic por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (6), 6/3 e 6/3.