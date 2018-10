Thiem faz dever de casa e elimina Querrey em Viena

<p style="text-align: left;">Na tarde desta quinta-feira (25), o talentoso austríaco, #7<strong> Dominic Thiem</strong>, conseguiu mais uma vitória diante do seu torcedor ao derrotar o americano #56<strong> Sam Querrey</strong>, nas oitavas do <strong>ATP 500 de Viena</strong>. O austríaco fechou a partida por dois sets a zero, com um duplo 6/4, em 1h20. Com o triunfo, Thiem continua em busca de seu primeiro título em casa e tentando assegurar umas das três vagas disponíveis para o ATP Finals.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Thiem, a diferença sendo o terceiro <em>game</em> da primeira parcial, quando o austríaco conseguiu quebrar o poderoso saque de Querrey. Sob os olhares de Gunther Bresnik, o cabeça de chave número um jogou mais focado, com jogo preciso de fundo de quadra, vencendo por 6/4, em 35 minutos.</p> <p style="text-align: left;">Mais agressivo e ajudado com os erros não-forçados de seu rival, Thiem conseguiu ser mais preciso de fundo e abusou da sua potente esquerda no segundo set. O seu saque com mais kick no T e o maior talento nas trocas de bola ajudaram o dono da casa a se soltar mais ainda na partida e levar de forma mais tranquila o set por 6/4, em 45 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Nas quartas de final do <strong>Erste Bank Open</strong>, Thiem enfrentará o japonês #11<strong> Kei Nishikori</strong>, <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/10/25/952251-nishikori-atropela-khachanov-em-viena.html">que venceu o jovem russo #19 Karen Khachanov</a> por dois sets a zero.</p>