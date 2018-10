Monfils supera Isner e segue às quartas em Viena

<p style="text-align: left;">Vindo de <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/10/21/951551-em-grande-jogo-edmund-supera-monfils-e-conquista-primeiro-titulo-da-carreira-em-antuerpia.html">vice-campeonato em Antuérpia</a>, o #33 <strong>Gaël Monfils</strong> obteve derrotou o #9 <strong>John Isner</strong> por dois sets a zero, com um duplo 6/4, em 1h11, na segunda rodada do <strong>ATP 500 de Viena</strong>. Com a vitória nesta quinta-feira (25), o tenista de Paris garante um retorno ao top 30 da ATP, e deixa o estadunidense com sua vaga ameaçada ao Finals - Isner pode ser ultrapassado por Nishikori na luta pelo oitavo posto no torneio caso o japonês vença o #7 Thiem nesta sexta-feira (26).</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Monfils, o diferencial sendo o terceiro <em>game</em> da primeira parcial, quando o francês quebrou o saque do pupilo de Justin Gimelstob. 'La Monf' jogou mais relaxado com o seu saque e seu jogo variado de fundo, vencendo por 6/4, em somente 25 minutos de primeiro set.</p> <p style="text-align: left;">Mais agressivo e judiando da esquerda de seu oponente, Monfils conseguiu ser mais agressivo e abusou da sua potente direita e saque - 10 aces durante a partida, um a mais que Isner. O seu saque com mais <em>kick</em> e o seu maior talento ajudaram o francês a jogar e levar de forma mais precisa o set vencendo de novo por 6/4, em 46 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">O confronto das quartas do <strong>Erste Bank Open</strong> poderia ser uma revanche da decisão em Antuérpia de alguns dias atrás, mas o #14 <strong>Kyle Edmund</strong> caiu para o #30 <strong>Fernando Verdasco</strong> em três sets.</p>