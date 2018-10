Stephens bate Kerber e fecha na liderança do Grupo Vermelho do WTA Finals

As semifinais do WTA Finals, em Singapura, estão definidas. Nesta sexta-feira (26), a americana #6 Sloane Stephens venceu a alemã #2 Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3, em 1h42 minutos. Com a vitória, Stephens fechou o Grupo Vermelho na primeira colocação de forma invicta.

O primeiro set poderia ter um resultado bem diferente do que teve, caso Kerber fosse mais eficiente em seu jogo. A alemã teve oito oportunidades de quebrar o serviço da adversária, mas só conseguiu executar uma vez. Por outro lado, Stephens manteve-se calma e eficiente, salvando 7/8 breaks e conseguindo quebrar o serviço de Kerber nas três vezes em que teve oportunidade. Aproveitando-se, também, do seu ótimo primeiro serviço, Stephens fechou o set em 6/3.

No segundo set, Kerber voltou parecendo conformado com a derrota. Ao não encontrar seu jogo, teve 12 breaks em seu desfavor, conseguindo salvar dez. Mesmo assim, não conseguiu segurar a agressividade de Stephens, que obteve 77% de pontos em seu primeiro serviço e fechou o set repetindo a parcial do primeiro set em 6/3.

Angelique Kerber junta-se a Naomi Osaka e está eliminada do torneio, após ser considerada uma das favoritas antes do início. Já Stephens consegue terminar a primeira fase com três vitórias em três jogos e enfrentará a tcheca #8 Karolina Pliskova neste sábado (26). A outra semifinal será jogada pela ucraniana Elina Svitolina, também invicta no torneio, que enfrentará a holandesa Kiki Bertens.