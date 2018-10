Nishikori acaba com festa austríaca e despacha Thiem em Viena

Na tarde desta sexta-feira (27), o habilidoso #11 Kei Nishikori conseguiu uma rápida e importante vitória diante do dono da casa, o #7 Dominic Thiem, nas quartas do ATP 500 de Viena. O japonês fechou a partida em confortáveis dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h10. Com a vitória, Nishikori avançou para as semifinais e abrindo 35 pontos de vantagem para Isner na busca por um lugar no ATP Finals.

O primeiro set foi bem equilibrado, com vantagem para o japonês, o diferencial sendo os segundo e quarto games da primeira parcial, quando Nishikori quebrou o saque de Thiem. Sob os olhares de Dante Bottini, o ex-top cinco jogou mais focado com o seu jogo mais consistente de fundo, vencendo por 6/3, em 37 minutos.

Mais agressivo e aproveitando os muitos erros do seu rival nos rallies, Nishikori conseguiu ser mais agressivo e abusou de seu toque junto à rede e de suas variações nas trocas no segundo set, acuando Thiem. O maior talento nos voleios e a maior mobilidade no fundo ajudaram o japonês a jogar e levar de forma rápida e impecável o set por 6/1, em 31 minutos, encerrando o confronto.

Nas semifinais do Erste Bank Open, Nishikori enfrentará o qualifier #71 Mikhail Kukushkin, que passou nas quartas de final pelo #40 Martón Fucsovics em três sets.