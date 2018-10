Em partida apertada, Federer supera Simon e segue em busca do nono título na Basileia

Na tarde dessa sexta-feira, o #3 Roger Federer teve muitas dificuldades, mas venceu pela sexta vez em oito confrontos o #32 Gilles Simon, pelas quartas de final do ATP 500 da Basileia. Diante de sua torcida, o suíço fechou a partida em dois sets a um com parciais de 7/6(1), 4/6 e 6/4, em 2h36. Com o triunfo, Federer segue buscando vencer seu nono título em sua terra natal - é o atual detentor do troféu.

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para Federer, a diferença sendo os três mini breaks no tie break da primeira parcial. O suíço jogou mais focado usando o seu potente saque e direita nos momentos decisivos vencendo por 7/6, como 7-1 no game de desempate, em 1h01 de primeiro set.

Mais agressivo e contando com muitos erros não-forçados de Federer, Simon voltou ser mais agressivo no fundo de quadra e abusou mais ainda de suas esquerdas cheias de spin no segundo set. A maior consistência nos rallies de fundo de quadra e a maior precisão nos saques - 67% de aproveitamento nos pontos com o primeiro serviço no set - ajudaram o francês a jogar de forma mais regular o segundo set vencendo por 6/4, em 47 minutos de set, empatando o confronto.

O equilíbrio se manteve na terceira parcial, mas Federer conseguiu uma quebra decisiva quando Simon sacava em 4/5 para fechar o jogo. O suíço jogou mais concentrado usando a sua potente direita e sua genialidade à rede nos momentos cruciais replicando o placar de 6/4, em 48 minutos de set.

Nas semifinais do Swiss Indoors Basel, Federer enfrentará o #20 Daniil Medvedev, que venceu o duelo bad blood dos NextGen contra o #16 Stefanos Tsitsipas por dois sets a um, em quase duas horas de confronto.