Krejcikova/Siniakova prevalecem em duelo tcheco e estão na final de Singapura

Disputando o WTA Finals pela primeira vez e como cabeças-de-chave número um, a parceria entre Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova já avança às finais de seu último torneio do ano, realizado em Singapura. Neste sábado (27), as tchecas venceram suas compatriotas Andrea Hlavackova, atual campeã do campeonato ao lado de Babos, e Barbora Strycova, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13 de confronto.

Com o resultado, as jovens já se garantem como número um do mundo ao fim da temporada de 2018, tendo sua melhor temporada até então, vencendo dois Slams (Roland Garros e Wimbledon) e sendo as primeiras tenistas a se classificar para Singapura, contando tanto simples e duplas.

Na partida, elas se mostraram inquestionavelmente as melhores jogadoras em quadra, sendo superiores no serviço, na devolução, nos rallies e nos pontos trocados na rede, além da melhor movimentação. Ao todo, Siniakova e Krejcikova conquistaram 26 bolas vencedoras contra 13 de suas oponentes, tendo 14 erros não-forçados cada uma das duplas. As veteranas não conseguiram nenhum ace, enquanto a dupla número 1 do mundo marcou quatro.

Com o resultado, além de Siniakova e Krejcikova garantirem o número um do mundo ao fim do ano, Strycova alcançará seu melhor ranking da carreira, adentrando o top 5. Hlavackova, apesar da derrota, se manterá na nona posição da lista mundial.

Na final, as cabeças de chave um da competição enfrenta Timea Babos/Kristina Mladenovic, que venceram em três sets Barty/Vandeweghe, para as quais perderam em Birmingham