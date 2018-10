Svitolina vence maratona contra Bertens e está na decisão do WTA Finals

Chegando pela primeira vez à fase final do WTA Finals, a #7 Elina Svitolina manteve sua invencibilidade e bateu a #9 Kiki Bertens para avançar às finais do torneio. Neste sábado (27), a ucraniana eliminou a holandesa em três sets, com parciais de 7/5, 6/7(5) e 6/4, em 2h38 de partida, pelas semifinais de Singapura.

Com o resultado, Svitolina alcança a final mais importante de sua carreira, a quarta de 2018, podendo se manter imbatível nessa etapa. Ela jogou três finais na temporada (Brisbane, Dubai e Roma) e venceu as três sem sequer perder sets. Na carreira, ela já jogou 13 finais, perdendo apenas uma, para Radwanska, em New Haven 2016.

Na partida, Svitolina venceu aproveitando os maus momentos de Bertens, que, ao todo, cometeu 63 erros não-forçados e 41 bolas vencedoras, enquanto a ucraniana fez apenas 12 winners em meio a 36 erros não-forçados. Nos momentos mais importantes, a ucraniana é que foi melhor, salvando seis dos nove break points oportunizados e convertendo cinco de oito obtidos.

Em entrevista após a partida, Svitolina destacou o que passava por sua cabeça momentos antes do torneio. "Quando me qualifiquei, decidi que simplesmente jogaria o que pudesse e que eu era boa o bastante. Confiaria no meu jogo e em mim mesma. E aqui estou, na final, então é um momento especial pra mim, e no futuro é algo de que eu poderei estar orgulhosa". Durante o embate, a ucraniana se manteve presa a esse mesmo pensamento: "eu dizia a mim mesma, no próximo ponto, jogue o seu jogo, não espere por nada. Como meu técnico disse, apenas vá lá e faça o trabalho, porque, se você perder, não se arrependerá".

Na final, Elina Svitolina enfrentará a #6 Sloane Stephens, dos Estados Unidos, que chegou à final após vencer a #8 Karolina Pliskova em três sets. Assim como a ucraniana, a americana chegou à final sem perder nenhum jogo. No H2H, Stephens lidera por 2-1, tendo vencido o único confronto do ano, em Montreal.