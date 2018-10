Babos/Mladenovic passam apertado por Barty/Vandeweghe e vão à decisão do Finals

Jogando o WTA Finals juntas pela segunda vez, Kristina Mladenovic e Timea Babos vão à final pela primeira. Neste sábado (27), as europeias eliminaram CoCo Vandeweghe e Ashleigh Barty por dois sets a um, com parciais de 6/7(5), 6/3 e 10/8, em 1h38 de partida, pelas semifinais do torneio de Singapura.

Com a vitória, as duas conquistam a 80ª vitória da carreira juntas, tendo apenas 34 derrotas. Na atual temporada, jogaram 46 partidas e sendo derrotadas apenas em 12, tendo conquistado os títulos do Premier de Birmingham e do Australian Open. No Finals de 2015, onde disputaram juntas na única vez, o torneio ainda era realizado em fase de grupos, e elas venceram apenas uma dos três jogos realizados, não avançando à fase final do torneio.

Na partida contra Vandeweghe e Barty, Babos e Mladenovic conquistam sua revanche pela final perdida no US Open, vencendo o terceiro confronto entre as duas duplas em cinco jogos realizados em 2018. Ao todo, as europeias marcaram 29 winners, contra 14 das adversárias, e 23 erros não-forçados, contra 21 de suas oponentes. No saque, as cabeças de chave dois também tiveram melhor aproveitamento, com cinco aces e três duplas faltas contra nenhum ace e duas duplas faltas de Vandeweghe e Barty.

​No ranking, Vandeweghe, em baixa no circuito de simples, atingirá sua melhor posição nas duplas, chegando à #14 e melhorando em quatro colocações sua melhor marca. Barty, já no top 10, avançará uma posição e ficará em #7. Babos e Mladenovic, ambas em #3, não conseguirão avançar posições, mesmo que vençam a final.

Na última partida da semana, as europeias enfrentarão as cabeças de chave 1, formada por Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova, que venceram um duelo completamente tcheco nas semifinais contra Hlavackova e Strycova. Na temporada, as duas duplas se enfrentaram apenas uma vez, em Birmingham, onde Babos e Mladenovic venceram por dois sets a zero.