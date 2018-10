Com atuação convincente, Federer bate Medvedev e atinge 14ª final na Basileia

O desempenho do suíço #3 Roger Federer no ATP 500 da Basileia não vem sendo nada convincente. Porém, neste sábado (27), em confronto válido pelas semifinais do torneio, o veterano dono da casa venceu com tranquilidade o russo #20 Daniil Medvedev por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h04 de partida.

O primeiro set foi um passeio. Incomodado com dores no ombro desde o aquecimento, Medvedev chegou a confirmar seu saque no game inicial do jogo. Porém, o restante da parcial foi um atropelamento do suíço. Com três quebras de serviço, Federer fez seis games seguidos e fechou em 6/1 em apenas 19 minutos.

Mostrando-se a vontade em quadra e com muita disposição, o tenista de 37 anos veio para o segundo set com o mesmo ímpeto do primeiro. Sobrando, obteve dois breaks e abriu 5/1 rapidamente. Apesar da irregularidade, Medvedev esboçou uma reação e assustou o suíço. No oitavo game, conseguiu a quebra de saque com um winner de devolução, diminuindo a vantagem do adversário para 5/4. Foi então que Federer fez valer sua experiência, comandou o game final e, com um erro do russo, decretou a vitória por 6/4.

Em sua 151ª final da carreira, a 14ª no Swiss Indoors Basel, o cabeça de chave número um terá pela frente o surpreendente qualifier #93 Marius Copil, sensação do torneio, que derrotou na outra semifinal o alemão #5 Alexander Zverev por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (6) e 6/4.