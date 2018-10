Stephens vira contra Pliskova e avança para decisão do WTA Finals 

A americana #6 Sloane Stephens conseguiu se recuperar do pneu levado no primeiro set e virou o jogo contra a #8 Karolina Pliskova, com parciais 0/6, 6/4 e 6/1, em 1h57 minutos de jogo. Com o resultado deste sábado (27), Stephens chegou a quarta vitória em quatro jogos em Singapura e está na final do WTA Finals.

O primeiro set, como se pode perceber pela parcial, foi de total domínio de Pliskova que, com um ritmo muito agressivo, não deixou Stephens entrar com seu jogo e conseguiu quebrar por três vezes o serviço da americana. Com isso, fechou o set em 6/0 em apenas 32 minutos.

No segundo set, Sloane voltou melhor, mesmo com equilíbrio. A americana chegou a estar atrás por 0/2, mas aproveitou-se de seus mais de 80% de pontos ganhos no primeiro serviço e mesmo começando com uma quebra desfavorável, conseguiu impor seu ritmo e fechou o set em 6/4, levando o jogo para o set desempate.

No último set, domínio de Stephens que mostrou porque vem sendo a melhor jogadora do torneio, ao lado de Svitolina. Conseguiu abrir larga vantagem, quebrou o serviço de Pliskova por três vezes e fechou o set em 6/1.

Com o resultado, Sloane Stephens chega, pela primeira vez, à final do WTA Finals e terá a ucraniana #7 Elina Svitolina, que eliminou a #9 Kiki Bertens, como adversária na final, que ocorre neste domingo (28), às 8h30 (horário de Brasília)..