Copil surpreende Zverev na Basileia e enfrenta Federer na maior final da carreira

Na manhã desse sábado (27), o qualifier romeno #93 Marius Copil obteve a maior vitória da sua carreira em torneios de nível ATP ao vencer o #5 Alexander Zverev e alcançar de forma improvável a decisão do ATP 500 de Basel. Copil fechou a partida por dois sets a um por parciais de 6/3, 6(6)/7 e 6/4, em 2h33.

Copil entrou no torneio sem nunca ter vencido uma partida contra um top 10, e agora tem duas - antes já tinha vencido o #6 Marin Cilic. Outra curiosidade, é que ele já havia batido o irmão de Sascha, Mischa Zverev, na primeira rodada do qualifying round. A campanha até agora já levou o romeno para o melhor ranking da carreira - #60 - e pode subir até o #43 se vencer o título. Essa será sua segunda final em nível ATP - na primeira, perdeu para Mirza Basic em Sofia, em fevereiro deste ano.

Started the week 0-6 v Top 10. 👀



Win over No.6 Cilic ✅

Win over No.5 Zverev ✅

First 500-level final ✅



What a performance from @MariusCopil at #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/qpAaoq9A8K — Tennis TV (@TennisTV) 27 de outubro de 2018

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para Copil, a diferença sendo o sexto game da primeira parcial, quando o romeno quebrou após ter dois break points. O qualifier jogou mais agressivo usando o seu potente saque e esquerda nos momentos decisivos vencendo por 6/3, em 45 minutos de primeiro set.

Mais focado e contando com mas erros não-forçados de Copil, o jovem alemão começou a ser mais agressivo no fundo de quadra e abusando mais das suas potentes esquerdas cheias de spin no segundo set. A maior consistência nos rallies de fundo de quadra e a maior precisão nos saques - 64% de aproveitamento nos pontos com o primeiro serviço - ajudaram Zverev a jogar mais dentro da quadra o segundo set vencendo por 7/6, com 8-6 no tie break, em 1h07 de set, empatando o jogo.

A diferença do set final foi a quebra no décimo e último game da parcial, quando Copil devolveu muito bem no saque de Zverev. Com Andrei Pavel atento a cada ponto de seu pupilo, o romeno jogou mais concentrado usando a sua potente esquerda e seu toque à rede nos momentos cruciais fechando o placar por 6/4, em 48 minutos de set.

Na decisão do Swiss Indoors Basel, neste domingo (28), às 11h, Copil enfrentará simplesmente o #3 Roger Federer, que disputará sua 14ª decisão só neste torneio. O dono da casa derrubou nas semis o #20 Daniil Medvedev, em dois sets.

Já Alexander Zverev vai jogar a decisão de duplas ao lado do irmão, Mischa Zverev, contra Dominic Inglot/Franko Skugor, às 8h.