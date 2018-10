Babos/Mladenovic superam Krejcijova/Siniakova e são campeãs de Singapura

Após dois importantes títulos, Kristina Mladenovic e Timea Babos finalizam sua temporada de 2018 com o título do WTA Finals. Neste domingo (28), as duas bateram a dupla tcheca Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h24 de partida, pela final de Singapura.

O resultado consagra o terceiro título da parceria entre Babos e Mladenovic, tendo um Slam (Australian Open), um Premier (Birmingham) e o WTA Finals em sua coleção. Para a húngara, esse já é o segundo título consecutivo em Singapura, uma vez que ela foi campeã do torneio em 2017 juntamente com Andrea Hlavackova. Já para a francesa, a vitória marca sua primeira final, tendo como melhor resultado a semifinal de 2016.

Na partida, Babos e Mladenovic souberam aproveitar as oportunidades que vieram, convertendo três dos quatro break points que tiveram. Apesar de suas adversárias vencerem 84% dos pontos com o primeiro serviço, não conseguiram evitar o mau desempenho no segundo saque, vencendo apenas 35% dos pontos disputados. Nos rallies, as tchecas fizeram 15 winners e 20 erros não-forçados, contra 25 bolas vencedoras e 19 erros não-forçados de suas oponentes.

No ranking, as quatro tenistas liderarão a lista de duplas, com a parceria tcheca em #1 com 7.775 pontos e Babos e Mladenovic em #3 com 7.765 pontos. Para ambas as duplas, a temporada se encerra.