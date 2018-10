Anderson supera Nishikori com autoridade e conquista ATP 500 de Viena

Na manhã deste domingo (28), o sul-africano #8 Kevin Anderson assegurou seu segundo troféu do ano ao derrotar o japonês #11 Kei Nishikori na decisao do ATP 500 de Viena, na Áustria. Anderson venceu a decisão por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6(3), em 1h58.

Com a vitória, o tenista de Johanesburgo é o sexto tenista a firmar seu lugar no ATP Finals que acontece em duas semanas, em Londres. Nishikori continua sem troféus em 2018, mas ainda vivo na briga por uma vaga no torneio que reúne os oito melhores do ano.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Anderson, o diferencial sendo a quebra logo no quarto game da primeira parcial, quando o sul-africano quebrou o saque do pupilo de Nishikori. Sob os olhares atentos de Brad Stine, o top 10 foi pra cima com sua maior variação nos saques, sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/3, em 32 minutos de set.

Mais agressivo e mais consistente que o seu oponente, o sul-africano continuou sendo mais agressivo e abusou demais da sua potente direita e saque - 13 aces na partida -, se impondo diante de Nishikori. A maior potência no saque e o maior talento à rede também ajudaram Anderson a levar de forma tranquila o segundo set por 7/6, sendo 7-3 no tie break, em uma hora de set, garantindo o quinto título na carreira no Erste Bank Open.