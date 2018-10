Se recuperando em ambos os sets, Gasquet passa por Shapovalov na estreia em Paris

Em uma estreia dura e complicada, o francês #28 Richard Gasquet bateu o canadense #29 Denis Shapovalov em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (3), em 1h39 de partida. No duelo de gerações opostas na primeira rodada do Masters 1000 de Paris, o último da temporada, o veterano contou com o apoio da torcida francesa e foi preciso nas horas críticas do confronto. Essa foi a primeira vez que os tenistas se enfrentaram no circuito da ATP.

Shapovalov iniciou o jogo de forma agressiva e, comandando os pontos com seus ótimos golpes, conseguiu a quebra no segundo game. Superando os erros bobos logo no game seguinte, onde teve de salvar um break point, o canadense confirmou seu saque e abriu 3/0. Porém, a vantagem no placar durou pouco tempo. Voltando a oscilar e cometendo muitas duplas faltas - foram 10 no total -, Shapovalov viu Gasquet devolver a quebra e empatar o set.

Apostando na regularidade e contando com o número expressivo de erros do jovem adversário, o francês emplacou uma sequência de cinco games, virando o marcador para 5/3. Após o canadense confirmar seu serviço, Gasquet sacou para a parcial e, sem sustos, fechou em 6/4.

Apesar da derrota no set anterior, Shapovalov manteve seu estilo ofensivo de jogo. Buscando se impor diante do tenista da casa, salvou dois break points no primeiro game e a partir daí passou a ficar mais a vontade em quadra. Assim como na primeira parcial, conseguiu uma quebra cedo e, confirmando seu game de saque, abriu 4/1. Entretanto, no sétimo game, Gasquet reagiu e devolveu o break com uma passada espetacular.

Com ambos os jogadores mantendo seus serviços, o set foi ser decidido no tie break. Conquistando duas mini quebras no começo, o francês liderou o game desempate o tempo todo. Com um ótimo saque, selou a vitória por 7/6 (7-3).

Na segunda rodada do Rolex Paris Masters, Gasquet terá pela frente o norte-americano #23 Jack Sock, cabeça de chave número 16 do torneio.