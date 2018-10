Sabalenka estreia com vitória em cima de Barty no Elite Trophy

Na primeira partida da edição de 2018 do WTA de Zhuhai, Aryna Sabalenka bate a australiana Ashleigh Barty em sets diretos nesta terça-feira (30) em 1h24 de partida com parciais de 6/4 e 6/4 na primeira rodada da fase de grupos do torneio chinês.

Com 20 anos, a bielorrussa é a tenista mais jovem da história a disputar o torneio de Zhuhai, disputado desde 2015, e qualificando-se de maneira brutal, com 45 vitórias na temporada, sendo uma das dez tenistas com o maior número de jogos disputados em 2018. Além disso, apenas com a vitória sobre Barty, Sabalenka já consegue avançar uma posição no ranking, conquistando 60 pontos e ultrapassando Anastasija Sevastova.

A partida foi equilibrada, com a bielorrussa precisando de muito esforço para se manter em vantagem. Ao fim do confronto, Sabalenka teve cinco break points contra quatro de Barty. A diferença veio nas conversões: enquanto a australiana converteu apenas um, sua adversária converteu três, suficientes para vencer ambos os sets com uma quebra de vantagem, apesar da maior dificuldade para confirmar seus serviços, em que disputou 71 pontos contra apenas 57 no serviço de Barty.

Em entrevista após a partida, Sabalenka se admitiu satisfeita: "não jogava torneios há várias semanas, estava com saudades do tênis. Hoje eu estava tentando alcançar todas as bolas, tentando alcançar meu melhor jogo. Fico feliz com o resultado. É o último torneio do ano, e nunca é fácil jogar até aqui. Vou continaur mostrando meu melhor e dar tudo o que tenho em quadra para descansar ao fim do ano".

Em sua próxima partida, Aryna Sabalenka degladiará contra Caroline Garcia, da França. Elas já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, ambas vencidas pela bielorrussa e ambas em 2018.