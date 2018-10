Mertens atropela Kontaveit em sua estreia em Zhuhai

Cabeça de chave número 4, Elise Mertens estreou com uma convincente vitória no WTA de Zhuhai, último torneio WTA da temporada, na China. Nesta terça-feira (30), a belga passou pela estoniana Anett Kontaveit por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1 em 1h06 de partida.

Com o resultado, Mertens garante a liderança do grupo rosa, composto pela belga, pela estoniana e pela atual campeã de Zhuhai, a alemã Julia Goerges, que estreará apenas na quarta feira. Mesmo assim, Mertens é a participante de seu grupo com mais títulos em 2018, possuindo três, todos de categoria International, contra nenhum de Kontaveit e dois de Goerges.

A partida começou com equilíbrio, com ambas as tenistas tendo problemas com seus saques devido ao alto nível de devolução de suas adversárias. Dos nove games disputados no primeiro set, seis deles foram quebras de serviço. A partir do 3/3 da primeira parcial, Mertens conseguiu dominar a partida com os erros não forçados de Kontaveit, conquistando oito games consecutivos.

Em entrevista após a partida, a belga se mostrou animada pela importância do campeonato: "joguei uma boa partida hoje, a estreia é sempre bastante animadora. Adoro jogar aqui em Zhuhai. É minha primeira vez no evento e é uma honra poder jogar nessa quadra e disputar esse torneio".

Na próxima partida, Elise Mertens enfrentará Julia Goerges, atual defensora do título. Apesar disso, Goerges estreará nesta quarta feira (31) contra a derrotada Anett Kontaveit. Será a primeira partida entre a belga e a alemã no circuito profissional.