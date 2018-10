Kasatkina resiste à pressão de Wang e vence na estreia de Zhuhai

Pela estreia do WTA de Zhuhai, na China, a #10 Daria Kasatkina venceu a anfitriã #22 Qiang Wang por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 7/5, em 2h de jogo, e conquistou sua primeira vitória após o título WTA Premier de Moscou, nesta terça-feira (30). Esta partida foi válida pelo Grupo Azaleia.

No primeiro set, total domínio da russa, que aproveitou muito bem seu primeiro serviço. Com o seu já tradicional ritmo agressivo, Kasatkina conseguiu forçar duas quebras de serviço na adversária e venceu por 6/1, em menos de meia hora.

No segundo set, empurrada pela torcida, Wang contornou as adversidades e voltou ao jogo. Apesar dos erros terem sido dos dois lados, Kasatkina foi pior e não conseguiu lidar com a pressão da adversária. A chinesa, por sua vez, fez 6/2 sem maiores dificuldades, quebrando o serviço da adversária por quatro vezes.

No último e derradeiro set, ambas as jogadoras foram à exaustão para conseguir a vitória. Num tiroteio de quebras de serviço, com nove no total, melhor para Kasatkina que conseguiu aproveitar melhor sua forma de jogo e venceu o set por 7/5.

Na próxima rodada, a russa, número 10 do mundo, enfrenta a americana #16 Madison Keys, nesta quarta-feira (31), às 5h30, horário de Brasília.