Raonic vence confronto de três tie breaks e elimina Tsonga em Paris

Na tarde dessa terça-feira (30), o canadense #21 Milos Raonic conseguiu mais uma vitória com tie breaks na sua carreira. Raonic derrotou o francês #255 Jo-Wilfried Tsonga por dois sets a um com parciais de 6(4)/7, 7/6(5) e 7/6(5), em 2h56, e vai à segunda rodada do Masters 1000 de Paris. De quebra, o ex-número três do mundo desempatou o confronto direto, liderando agora por quatro a três.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Tsonga, o diferencial sendo o mini break no quinto ponto do tie break da primeira parcial, quando o francês de 33 anos quebrou Raonic. Buscando seu melhor ritmo após um longo período de inatividade, o ex-top cinco jogou mais focado com o seu poderoso saque, sendo mais letal vencendo por 7/6, 7-4 no tie break, em 54 minutos de primeiro set.

Mais agressivo e contando com erros na esquerda de seu oponente, Raonic conseguiu ser mais agressivo à rede e abusou da sua potente direita e saque no segundo set. O saque mais veloz e o maior talento junto à rede ajudaram o canadense foram o diferencial no segundo set vencendo por 7/6, sendo 7-5 no tie break, em 1h03.

O terceiro set foi bem disputado mas com vantagem novamente para Raonic, o diferencial sendo o saque: 23 aces disparados durante a partida - Tsonga teve 17, enquanto o francês teve sete duplas faltas, e o canadense, duas. O ex-top três do mundo teve dois match points quando o rival sacava em 4/5, mas enfrentou outro tie break, assegurando sua vitória com um novo 7-5, em 59 minutos, fechando o embate após 2h56 de batalha.

Na segunda rodada do Rolex Paris Masters, Raonic terá pela frente o #3 Roger Federer, em partida prevista para às 15h30 desta quarta-feira (31). O suíço lidera o confronto direto por 11 a três.