Cilic faz partida de alto nível e elimina Kohlschreiber no Masters 1000 de Paris

Diante de um adversário que normalmente complica sua vida, o #7 Marin Cilic conseguiu um atuação de alto nível em sua estreia no Masters 1000 de Paris. Nesta terça-feira (30), o croata eliminou o #43 Philipp Kohlschreiber por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h12, para garantir vaga às oitavas do torneio. Cilic agora diminuiu a vantagem do alemão no confronto direto para sete a cinco, e se aproximou de uma vaga ao ATP Finals.

O primeiro set foi bem tranquilo e com muita vantagem para Cilic, a diferença sendo o sexto game da primeira parcial, quando o croata de quebrou na sua segunda oportunidade de break. O atual vice-campeão do Australian Open jogou mais agressivo usando o seu potente saque e sua direita nos momentos decisivos vencendo por 6/3, em 34 minutos de set.

Mais focado e muito regular de fundo de quadra, o croata foi mais agressivo abusando mais das suas potentes direitas cheias de spin no segundo set, se impondo diante de Kohlschreiber. A maior consistência nos rallies de fundo de quadra e a maior precisão nos saques - 80% de acerto de saque com o primeiro serviço - ajudaram Cilic a jogar mais dentro da quadra o segundo set vencendo por 6/4, em 39 minutos de set, e garantindo vaga para a sequência do torneio.

Na próxima rodada do Rolex Paris Masters, Cilic enfrentará o vencedor do confronto entre o búlgaro #10 Grigor Dimitrov e o espanhol #25 Roberto Bautista Agut.