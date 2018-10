Na saga pela liderança do ranking, Djokovic estreia em Paris com vitória sobre Sousa

Em sua estreia no Masters 1000 de Paris, o sérvio #2 Novak Djokovic alternou momentos de preocupação e calmaria. Sentindo problemas na respiração e se poupando visivelmente, Nole superou as dificuldades individuais e derrotou o qualifier português #48 João Sousa por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h33 de partida.

Vivendo grande fase - são 19 vitórias consecutivas -, o atual campeão de Wimbledon e do US Open pode retomar a liderança do ranking nesta semana. Para isso, precisa apenas ter um desempenho melhor que o espanhol Rafael Nadal, atual número um do mundo. A volta ao topo seria o encerramento perfeito para a grande temporada do sérvio, que se recuperou de uma lesão no cotovelo e voltou a atuar em alto nível.

Se o sérvio começou o jogo segurando um pouco no aspecto físico, o português entrou visando impor um ritmo acelerado e de muitas trocas de bola. Porém, a primeira quebra veio a favor de Djokovic, após um erro não forçado do adversário. Logo no game seguinte, Sousa teve três chances de devolver o break, mas viu Nole reagir, virar o game e abrir 4/1 no placar.

No sétimo game, o tenista lusitano voltou a ter triplo break point e, contando com erros bobos do sérvio, aproveitou a oportunidade, mantendo-se vivo na partida. O set seguiu empatado até o 5/5, onde Djokovic lidou novamente com uma chance de quebra, mas confirmou seu saque. No game seguinte, mostrou porque vive ótima fase e, com um winner de forehand, quebrou o serviço de Sousa, fechando a parcial em 7/5.

O equilíbrio do set inicial não apareceu no segundo. Jogando com inteligência e diminuindo o número de erros, Nole obteve dois breaks rapidamente e abriu 5/0. Se poupando e apenas controlando a vantagem adquirida, sacou para o duelo e, após salvar triplo break point, selou a vitória por 6/1.

O próximo oponente de Djokovic no Rolex Paris Masters será o bósnio #52 Damir Dzumhur, que surpreendeu ao eliminar o grego #16 Stefanos Tsitsipas em sets diretos, com duplo 6/3. O confronto acontecerá nesta quinta-feira (01), com horário a ser definido.

Vale ressaltar que caso Nadal, que joga nesta quarta (31) contra seu compatriota Fernando Verdasco, seja derrotado, o sérvio entrará em quadra já com o posto de líder do ranking garantido.